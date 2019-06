Soll Strache EU-Mandat annehmen? 76 % dagegen

Wien. Hinter den Kulissen dürfte die Entscheidung so gut wie gefallen sein: Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache will das EU-Mandat – das ihm durch Vorzugsstimmen zusteht – annehmen. Davon gehen zumindest sämtliche Vertraute von ihm aus. In der FPÖ wird er dabei von Wiens FP-Chef Dominik Nepp und Niederösterreichs FP-Boss Udo Landbauer unterstützt. Während Oberösterreichs FP-Chef Manfred Haimbuchner strikt dagegen sei.

Umfrage. In einer Rearch-Affairs-Umfrage sagen jedenfalls 76 Prozent der Befragten, dass sie dagegen seien, dass Strache das Mandat annimmt. 24 Prozent sind allerdings dafür. Und der letzteren Gruppe dürfte eben auch Strache angehören.