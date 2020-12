So funktioniert das Freitesten aus dem Lockdown

Ab 18. Jänner kann man wieder Handel & Co. nutzen - aber nur, wenn man getestet ist. Für alle anderen gelten die Lockdown-Regeln eine Woche länger.

Vom 26. Dezember bis zum 18. Jänner geht Österreich wieder in den harten Lockdown. Das verkündete Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (am Freitagabend.Das heißt es gelten nicht nur die Ausgangsbeschränkungen wieder ganztägig, sondern auch der Handel und die körpernahen Dienstleister, sowie die Schulen müssen wieder zusperren. Ab dem 7. Jänner startet wieder das Distance Learning , Präsenzunterricht wird aber erst wieder ab 18. Jänner möglich sein.Wie man sich freitestetAber am 18. Jänner startet nicht für jeden das Leben nach dem Lockdown. Denn neu ist: man muss sich nun "freitesten". Wie das funktioniert, lesen Sie mit oe24PLUS. Jetzt gleich anmelden!