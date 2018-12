Staatsspitze wünscht 'frohe Weihnachten'

„Menschlichkeit und Zusammenhalt sind das Feuer, das unsere Gesellschaft wärmt“ – in einem Brief an die Chefredaktion wünscht Alexander Van der Bellen den ÖSTERREICH-Lesern „frohe und erholsame Weihnachten“. Auch Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Vize HC Strache (FP) wünschen via ÖSTERREICH „ein gesegnetes Weihnachtsfest“.

Grüße von Van der Bellen

Grüße von Kurz & Strache

Manuel (9) malte Kurz’ Grußkarte an Macron & Co.

Die Gestaltung seiner Weihnachtspost überließ Sebastian Kurz heuer den Kindern der Ronald McDonald Kinderhilfe. So designte etwa Manuel (9) jene Karte, die vom Kanzler an Angela Merkel, Emmanuel Macron oder Theresa May verschickt wird. Am Montag bedankte sich Kurz persönlich dafür.

© BKA

© BKA