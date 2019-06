Start für die Kurz-Tour

Einen positiven Nebeneffekt – neben einem ­angeblichen Zustrom von 5.000 neuen Parteieintritten und neuen Unterstützern – dürfte die Abwahl als Kanzler für Sebastian Kurz wohl gehabt haben: Wesentlich mehr Freizeit im Sommer. Die will der ÖVP-Chef, wie er ÖSTERREICH verrät, dafür nutzen, durch das ganze Land zu touren. „Kurz im Gespräch“ soll das Format heißen, bei dem der Türkise sich ab Dienstag mit Bürgern in Wirtshäusern, Vereinslokalen, Märkten und Betrieben fernab des Wahlkampf-Trubels trifft.

„Die Zeit, die ich jetzt habe, möchte ich bewusst dafür nutzen, um mich mit den Menschen in den Bundesländern ausführlich auszutauschen“, erzählt Kurz über seine Tour. Er freue sich bereits auf die Gespräche „in aller Ruhe und nicht nur zwischen Tür und Angel“. Sei er doch die letzten Jahre als Außenminister und Kanzler oft im Ausland unterwegs gewesen, um Österreich zu vertreten. Nun bliebe Zeit für den Austausch mit Öster­reichern über aktuelle Themen und Inhalte.

Tour-Start ist in Salzburg – auch Wanderungen geplant

Bis Ende Juni wird Kurz durchs Land touren. Die ­ersten Termine finden am Dienstag in Salzburg und am Donnerstag in Nieder­österreich statt. Außerdem sind im Sommer wieder Wanderungen – wie jene vergangenen Sommer mit rund 2.500 Anhängern auf den Schöckl – vorgesehen. Diesmal soll es für die Türkisen voraussichtlich in Tirol auf die Berge gehen.

Kurzer, intensiver Wahlkampf ab 2. September

Offiziell ins Nationalratswahl-Rennen will die ÖVP später einsteigen. Der tür­kise Wahlkampf – bei dem auch das gemeinsam mit Kurz abgewählte Regierungsteam eine große Rolle spielen wird – startet am 2. September und soll kurz und intensiv werden.