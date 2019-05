Strache: Wirbel um Facebook-Posting

Der zurückgetretene FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat Dienstagfrüh ein etwas merkwürdiges Facebook-Posting abgesetzt, in dem er sich selbst in "Unschuld" wähnt und als Opfer von Kriminellen sieht. "Wir werden die Hintermänner des kriminellen Videos und Dirty Campaignings aus dem Ausland gegen meine Person ausfindig machen und meine Unschuld beweisen! Dafür kämpfe ich!", so Strache.

Mit dem ursprünglichen Posting war Strache wohl nicht ganz zufrieden. Wie der Bearbeitungsverlauf zeigt, hat der Ex-Vizekanzler seinen Beitrag gleich acht Mal verändert. So wurde etwa aus dem „kriminellen Video“ ein „kriminell erstelltes Video“, aus „Unschuld beweisen“ wurde in der finalen Version „ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen.“ Schließlich wurde das Posting auch durch „ich habe ein reines Gewissen“ ergänzt.