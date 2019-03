Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen im ganzen Bundesland haben am Sonntag die Bürgermeister-Stichwahlen in Salzburg begonnen. In elf Salzburger Gemeinden kommt es heute zu Duellen um das Amt des Orts- oder Stadtchefs, nachdem im ersten Durchgang vor zwei Wochen keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erreichen konnte.

In der Stadt Salzburg sind die beiden Bürgermeisterkandidaten Harald Preuner (ÖVP) und Bernhard Auinger (SPÖ) bereits zur Wahlurne geschritten. Der amtierende Bürgermeister Preuner ging gegen 11.00 Uhr mit seiner Frau zur Wahl im Bildungscampus Gnigl. Sein Vize Auinger gab ebenfalls in Begleitung seiner Ehefrau seine Stimme rund eine halbe Stunde später im Bewohnerservice in Salzburg Süd ab.

Wahlbeteiligung in der Stadt Salzburg wird spannend

Interessant wird besonders in der Landeshauptstadt, ob die Wahlbeteiligung weiter sinken wird. Bei der Gemeinderatswahl vor zwei Wochen gaben nur noch 48,2 Prozent ihre Stimme ab. Ein historischer Tiefstand. Noch schlechter fiel die Beteiligung bei den Bürgermeisterwahlen 2017 aus, wo sich ebenfalls Preuner und Auinger gegenüberstanden. Beim ersten Durchgang am 26. November gaben nur 43,79 Prozent der Stadt Salzburger ihre Stimme ab. Bei der Stichwahl waren es nur noch 41,37 Prozent.