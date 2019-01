Wirbel um 'Hitler-Gruß' bei FPÖ-Neujahrstreffen

Wirbel. Das Video eines FP-Anhängers sorgt für Aufregung. Die Seite "FPÖ-Fails" stellte die brisante Aufnahme auf ihre Facebook-Seite. In kurzer Zeit wurde der Beitrag heftig kommentiert. Die Aufnahmen stammen offenbar vom FPÖ-Neujahrstreffen in der Messe Wien, auf dem die Freiheitlichen vor etwa 4.000 Anhängern ihren EU-Wahlkampf starteten.

Nach seiner Rede nahm HC Strache noch ein Bad in der Menge. Dabei hat ihn ein FPÖ-Fan offenbar mit einem Hitler-Gruß begrüßt. "Lange Reden machen durstig. 5 Bier für HC!", kommentiert die FPÖ-kritische Seite den eigenen Eintrag. Offenbar handelt es sich um eine der letzten Einstellungen vom "FPÖ-TV"-Live-Video aus der Messehalle. Die Geste sieht aus wie ein Hitler-Gruß. Strache selbst dürfte die Szene nicht gesehen haben, da er seinen Kopf zum Autogrammschreiben gesenkt hält.

"Die Staatsanwaltschaft freut sich", kommentiert ein User die Szene. Ein anderer macht auf den Moment aufmerksam, als im Hintergrund der Aufnahmen die Szene erkennt: "Genial wie der Typ hinten rechts dauernd schaut, wer das mitgefilmt hat um dann am Ende zu realisieren "oh wait.. we fucked up", beschreibt der User.

BVT prüft das Video

BVT prüft den Gruß. Inzwischen hat sich sogar die Polizei eingeschalten. "Wir haben das Video sowie den gezeigten Ausschnitt an die zuständige BVT Meldestelle weitergeleitet. Grundsätzlich können via sozialen Medien keine Anzeigen entgegengenommen werden", schreibt das Social Media Team auf Twitter.