Zerstörte Fensterscheiben in der ÖVP-Bundeszentrale

Die Fensterscheiben der ÖVP-Bundeszentrale wurden zerstört. Der Generalsekretär der ÖVP Alexander Melchior zeigt sich entsetzt.

Wien. „Wir mussten heute mit Schrecken feststellen, dass die ÖVP-Bundeszentrale zum Angriffsobjekt von Zerstörungswut wurde. Sämtliche Außenscheiben des Gebäudes wurden zerstört. Das ist eine neue Stufe der Eskalation, die nicht nur strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen muss, sondern auch demokratiepolitisch höchst bedenklich ist“, so Axel Melchior, Generalsekretär der neuen Volkspartei.



„Als Volkspartei sind wir schon einiges an Diffamierungen im politischen Wettbewerb gewohnt: Verbale Untergriffe, zerstörte Wahlwerbungen, Fake-News und sogar Hackerangriffe sind für uns leider nichts Neues mehr. Was sich jetzt aber in der ÖVP-Bundeszentrale abgespielt hat, ist an Eskalation nicht zu überbieten und offenbart ein erschreckendes Bild vom Demokratieverständnis Andersdenkender“, betont Melchior.