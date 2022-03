Ab heute ÜBERALL Masken-Pflicht

FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen – außer bei Events und in Bars.

Wien. Es war eine schwere Geburt, und der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch ist wieder vorgeführt worden. Seine geplante 3-G- oder FFP2-Pflicht-Verordnung konnte gestern nicht in Kraft treten.

Verordnung gilt jetzt bis zum Ostersamstag

Bis nach 16 Uhr wurde zwischen ihm, der ÖVP und den Ländern verhandelt und alles wieder aufgeschnürt. Jetzt ist es fix – die Maske kehrt zurück, die neuen ­Regeln gelten seit heute null Uhr – und laufen just am ­Ostersamstag aus.

Der Grund für das Chaos: Einige Länderchefs (ÖVP und SPÖ) und wohl auch die ÖVP ließen Rauch ausrutschen. Jetzt kommt – ähnlich wie in Wien – in geschlossenen Räumen wieder die FFP2-Pflicht, also auch im Handel und bei körpernahen Dienstleistern.

3G nur in der Nacht. In Nachtklubs, Bars und bei größeren Events soll wieder 3G möglich sein (in Wien weiter 2G), dafür ist dann aber keine Maske nötig Damit kehrt man zum Wiener Modell zurück, das Rauch offenbar ursprünglich nicht wollte ( alle Details unten).

ÖVP hatte nur FFP2 ­zugestimmt, nicht 3G

Hintergrund. Aber warum kam es zum hitzigen Streit?

Die ÖVP hatte am Freitag – nachdem auch NÖ und Salzburg sich dafür ausgesprochen hatten – zugestimmt, die FFP2-Pflicht in geschlossenen Räumen wieder einzuführen.

Niederösterreichs Landeshauptfrau wollte dabei das Wiener Modell (minus 2G) umsetzen.

Am Dienstag präsentierte Rauch aber dann plötzlich – einige Bundesländer wie Tirol, aber auch Burgenland wollten keine Maskenpflicht im Handel – einen Alternativplan: 3G oder Masken. Das hätten die Betreiber entscheiden sollen.

Das wurde von mehreren Ländern, aber auch der ÖVP als „nicht praktikabel“ abgelehnt. Und Rauch musste seinen Entwurf wieder umändern. Das Chaos bleibt.