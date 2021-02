Ab jetzt überall Schultests

Am Montag testeten jetzt auch die restlichen Bundesländer in den Schulen.

Österreich. Nachdem Wien und Niederösterreich letzte Woche vorzogen, starteten am Montag auch in den restlichen Bundesländern die Massentests in den Schulen.

Positive Bilanz. Laut Bildungsministerium wurden in Oberösterreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg ca. 700.000 Schüler getestet. Aus den einzelnen Bundesländern waren die Rückmeldungen durchgehend positiv: Alles sei gut verlaufen, die Akzeptanz für die Tests sei nach wie vor sehr hoch. „Laute Stimmen im Vorhinein haben sich nicht manifestiert, alles ist ruhig verlaufen und besser als im Vorfeld gedacht“, so eine Sprecherin aus dem Bildungsministerium.

Zahlen erst Mittwoch. Wie viele Schüler bei den durchgeführten Tests positiv waren, wird erst am Mittwoch bekannt gegeben. Man will so die einzelnen Ergebnisse abwarten und einen besseren Rücklauf über die genauen Zahlen schaffen.

Internationales Aufsehen. Der Schulteststart in allen restlichen Bundesländern sorgt auch für große Aufmerksamkeit aus dem Ausland: Tschechien, mehrere deutsche Bundesländer, Belgien und die Slowakei interessieren sich jetzt schon für die Schulöffnung nach „österreichischem Modell“.