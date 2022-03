Absage-Flut: Niemand will Gesundheitsminister werden

Der Rücktritt von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein soll laut oe24-Informationen unmittelbar bevorstehen.

Umso dringender suchen die Grünen – allen voran Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler – derzeit einen Nachfolger. Und diese Suche gestaltet sich nicht unbedingt einfach: Denn Kogler soll in den letzten Tagen bereits mehrere Absagen von potenziellen Kandidaten erhalten haben. So soll der Grünen-Chef etwa die Patientenanwältin Sigrid Pilz gefragt haben, ob sie den Mückstein-Job übernehmen will. Pilz soll jedoch gleich abgewunken haben. Auch die Gecko-Chefin und Chief Medical Officer Katharina Reich soll laut grünen Insidern gefragt worden sein. Aber auch sie dürfte abgesagt haben. Der Grund: Niemand will sich den Schleudersitz Gesundheitsministerium antun. „Da gibt es nichts zu gewinnen“, so ein grüner Stratege.

Der Zeitpunkt für Mücksteins Rücktritt sorgt jedenfalls auch koalitionsintern für ordentlich Ärger: „Das ist ein Wahnsinn. Diesen Samstag sind die Öffnungen und kommende Woche fällt die Impfpflicht-Entscheidung. Und in der Ukraine tobt ein Krieg! Einen schlechteren Zeitpunkt hätte er sich nicht aussuchen können“, tobt ein ÖVP-Regierungsmitglied.