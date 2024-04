Enthüllt: So teuer war Doskos US-Trip

Landeschef Doskozil flog mit Frau und Co in die USA und nach Kanada. Der Steuerzahler blechte 100.000 €. Im Landtag wurden nun die genauen Kosten debattiert.

Im burgenländischen Landtag stand am Donnerstag die 100.000-Euro teure USA-Reise von Landeschef Hans Peter Doskozil samt Frau Julia und Entourage am Programm.

8 Tage in den USA und in Kanada

Im Oktober reiste die elfköpfige Delegation um Doskozil in 8 Tagen von New York, Chicago, Allentown bis Toronto (Kanada). In der Sitzung dazu im Landtag ging es heiß her.

"Eher Privaturlaub als offizielle Auslandsreise"

„Das Programm gleicht eher einem Privaturlaub als einer offiziellen Auslandsreise“, kritisierte Patrick Fazekas (ÖVP) im Landtag die Kostenpunkte. Darunter waren:

CN Tower: In Toronto verspeiste Doskos Delegation für 140 Dollar pro Person ein Luxus-Abendessen. Champagner und Austern kosten dort für ein Paar 200 Dollar.

Tags darauf, am 17. Oktober 2023, wurde ein 3-Gänge Menü im Skylon-Tower bei den Niagarafällen konsumiert. Gehobene Küche, der Turm drehte sich für eine 360 Grad Ansicht.

Dann ging es nach Chicago ins Hilton. Im Restaurant Lockwood wurde A La Carte diniert. Benötigter Mindestkonsum pro Person: 148 Dollar.

Laut ÖVP absolvierte Doskozil nur drei offizielle Termine, die Reise sei „großteils Privatvergnügen der Familie Doskozil“ gewesen. Insgesamt kostete der Trip 100.000 Euro, davon 46.000 für Flüge und Hotels.