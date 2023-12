Ex-Korruptionsermittler leitet Pilnacek-Kommission

Der frühere Leiter des "Büros für interne Angelegenheiten (BIA)", Martin Kreutner soll die Kommission leiten, die Licht in die Pilnacek-Abhör-Causa bringen soll.

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat Kreutner am Freitag präsentiert - der Tiroler leitete jahrelang das "Büro für interne Angelegenheiten" im Innenministerium - wo er aber vielen zu unbequem war. Zuletzt war Kreutner Dekan der International-Anti-Corruption Academy in Laxenburg. Die Kommission soll vor allem die Frage klären, ob die ÖVP in Justizverfahren intervenieren konnte.