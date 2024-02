"Hochzeit" zwischen Kickl und Nehammer vor dem Steffl

Die Sozialistische Jugend Österreichs weist mit einer Protestaktion vor dem Wiener Stephansdom "auf die Gefahr einer Koalition zwischen FPÖ und ÖVP" hin.

Kickl als Braut, ganz in weiß, Bräutigam Nehammer vornehm im Anzug. So stellt sich SJ-Chef Paul Stich die "Albtraumhochzeit Kickl-Nehammer" vor.

Faschingsdienstag: "Wir erheben Einspruch"

"Nehammer und Kickl haben sich politisch sehr gerne. Sie tun zwar immer so, als könnten sie nicht miteinander, aber wie wir wissen: Was sich liebt, das neckt sich! Wir haben bereits in den vergangenen Monaten und Jahren sehen können, dass sich ÖVP und FPÖ nach den Wahlen bei der ersten Gelegenheit gemeinsam ins Bett legen. Doch gegen diese politische Eheschließung zwischen rechts und rechtsextremen, wie sie uns nach der Nationalratswahl droht, erheben wir definitiv Einspruch!“, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend, zur satirischen Protestaktion.

Stich befürchtet eine ÖVP-Koalition mit der FPÖ: „Sobald die ÖVP in Gefahr gerät, ihren Regierungsposten nach 37 Jahren zu verlieren, tut sie alles in ihrer Macht Stehende, um das zu verhindern – das hat die Vergangenheit mehrfach bewiesen." Es sei unglaubwürdig, dass Karl Nehammer eine Koalition mit Herbert Kickl dezidiert ausschließe.

Die "Hochzeit" am Faschingsdienstag soll "die Nähe der beiden Politiker" zeigen und das Land aufrütteln, sagt SJ-Chef Stich.