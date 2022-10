''Kronzeuge'' Schmid packte bei der WKStA aus

Die Bombe ist geplatzt: Ex-Öbag-Sprecher hat bei der WKStA ausgepackt.

Wien. In der ÖVP ist wieder einmal Feuer am Dach — und das ausgerechnet am 50. Geburtstag von Kanzler Karl Nehammer: Wie die Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA am Dienstag verkündete, will Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid in der Chat-Affäre den Kronzeugen-Status erlangen – obgleich noch kein offizieller Antrag eingelangt ist. Schmid hatte sich bereits im April an die Staatsanwaltschaft gewandt und im Laufe des Juni 15 Mal (angeblich außerhalb Wiens) jeweils einen Tag vor Ermittlern der WKStA ausgesagt. Schmid hat auch einen neuen Anwalt: Anstatt seines bisherigen Verteidigers Thomas Kralik vertritt ihn der Wiener Anwalt Roland Kier.

Aussage-Protokolle von Hundert Seiten

Viele Beschuldigte. Justizinsider gehen von einem Geständnis von mehreren Hundert Seiten aus. Mehr als 40 weitere Beschuldigte, allen voran Ex-Kanzler Sebastian Kurz, könnten betroffen sein.

Brisant: Erst am Dienstag gab die WKStA Schmids Einvernahmen offiziell zum Akt – die anderen Beschuldigten waren aus ermittlungstechnischen Gründen bisher ahnungslos. Dabei sind mehrere Causen im Fokus:

In der Casag-Affäre geht es um Postenschacher der seinerzeitigen türkis-blauen Koalition vor allem im Bereich der Casinos Austria, Stichwort: Peter Sidlo.

geht es um Postenschacher der seinerzeitigen türkis-blauen Koalition vor allem im Bereich der Casinos Austria, Stichwort: Peter Sidlo. In den Chats wurden ja u. a. Ex-ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin sowie die Meinungsforscherin Sabine Beinschab belastet.

wurden ja u. a. Ex-ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin sowie die Meinungsforscherin Sabine Beinschab belastet. In den Steueraffären geht es um Interventionen im Steuerverfahren von Ex-Magna-Chef Sigi Wolf.

Neue Razzien. Die Aussagen Schmids dürften zudem zu weitere Razzien bei einer ÖVP-Netzwerkerin sowie bei der Signa des Immobilien-Tycoons Rene Benko geführt haben. Auch dabei soll es um Steuerverfahren gehen (für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung).