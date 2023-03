Laut Mittagsjournal führt die WStA derzeit Hausdurchsuchungen bei der Zeitschrift „Heute“ durch.

Die Hausdurchsuchungen stehen offenbar in Zusammenhang mit geschwärzten Seiten der Aussage von Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid. Auch Miteigentümerin Eva Dichand wird offenbar schwer belastet, sie soll für Inserate in "Heute" und "Krone" sowie für ein neues Stiftungsrecht bei Schmid lobbyiert haben – das zeigt eine Sachverhaltsdarstellung.

Im Akt waren die Seiten entsprechend geschwärzt. Schmid hat demnach angegeben über Jahre für eine Änderung des Stiftungsrechtes bei ihm interveniert zu haben. Die Aussagen hat Schmid gemacht, um den Kronzeugenstatus zu bekommen.

Er sei, so der seinerzeitige Finanzministeriums-Generalsekretär Schmid „politisch hilfsbereit“ gewesen um dem aufstrebenden ÖVP-Star Sebastian Kurz ein gute Berichtserstattung zu sichern. Das habe laut Schmid sogar dazu geführt, dass das Finanzministerium gegen eine Novelle mit von Stiftern ungeliebten Veröffentlichungspflichten eingetreten sei, meldet das ORF-Radio.

Chatauszug zwischen Dichand und Schmid

Dazu ein Chat Schmid an Dichand: „Liebe Eve, wir geben morgen unsere negative Stellungnahmen zum Stiftungsgesetz des BMF (Finanzministerium) ab.“

E. Dichand: „Danke für Info, hoffe sehr negativ.“

Schmid: „Wir sagen, dass wir ein Paket und kein Stückwerk wollen und das daher ablehnen.“

Dichand hatte sich zudem 2017 bis 2019 mehrfach wegen Inseraten des BMF an Schmid gewandt und beklagt, dass "Krone" und "Heute" benachteiligt werden.

Eva Dichand soll auch für "Krone" gesprochen haben

Schmid hat gegenüber der WKStA betont, dass Eva Dichand in diesem Fall auch für die Krone gesprochen habe. Im Herbst 2017 hat Schmid den Beamten Johannes P. angewiesen die Inseratenschaltungen zugunsten Krone und Heute zu verschieben.

Schmid an E. Dichand: „Habe alles erledigt wie besprochen, die Geschäftsführer sollen sich bei P. melden. Wurde gerade informiert, dass beides erledigt wurde.“ E. Dichand an Schmid: „Ja, auch gehört. Christoph (Dichand) kommt zu Eurem Umtrunk, ich gehe Fashion Show“

Sebastian Kurz sei laut Schmid davon stets informiert gewesen. Treffen mit Eva Dichand seien im Vorfeld immer von Schmid und Kurz abgesprochen worden.

Das belegt eine Nachricht von Schmid an Kurz: „Hatte sehr langes und gutes Gespräch mit Eva Dichand und in der Folge mit Helmut Fellner. Hier ist wirklich etwas gelungen. Beide stehen voll hinter dir. In dieser Form gab es das bei einem ÖVP-Kandidaten sicher noch nie. „