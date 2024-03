ÖVP lädt Kickl in den U-Ausschuss - und der antwortet

Die große Abrechnung mit dem "System Kickl" will die ÖVP im sogenannten "Wahlkampf-U-Ausschuss" am 11. April durchziehen.

oe24 hatte bereits darüber berichtet, jetzt ist es quasi amtlich: Die ÖVP hat FPÖ-Obmann Herbert Kickl für den 11. April in den sogenannten "Rot-Blauer-Machtmissbrauch-U-Ausschuss" geladen, der parlamentsintern "Wahlkampf-U-Ausschuss" genannt wird. Dies bestätigte der ÖVP-Klub gegenüber oe24.

Hauptthema: Postenschacher

ÖVP-Fraktionschef Andreas Hanger will im U-Ausschuss mit dem "System Kickl" abrechnen, dabei geht es in erster Linie um Postenschacher. Kickl hatte seinerzeit als Innenminister gleich 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kabinett, vor seinem Rücktritt wurde ein Teil mit Beamtenposten versorgt. Kickl versuchte zudem, seinen Generalsekretär Peter Goldgruber in den Sessel des Sicherheits-Generaldirektors zu hieven - was einzig an Bundespräsident Alexander Van der Bellen scheiterte. Auch die Pferde sowie Kontakte der FPÖ zur Russland könnten wieder zur Sprache kommen.

© APA/Schlager ×

Doch nicht nur Kickl soll an diesem Tag kommen, Hanger & Co ließen auch jenen FPÖ-Klubmitarbeiter eine Ladung zustellen, der das letzten Mal wegen einer Straßburg-Reise fehlte. Ebenfalls geladen wird der nö. Klubchef Reinhard Teufel, der Kickls engster Vertrauter ist sowie der seinerzeitige Büroleiter Goldgrubers im Innenministerium.

"Bumerang an den eigenen Kopf"

Wie oe24 aus dem Parlament erfuhr, wurden die Ladungen bereits zugestellt - allerdings gibt es noch keine Zusagen. Kickl hatte gegenüber oe24 indes betont, dass er sich einer Ladung nicht entziehen werde. oe24 übermittelte er folgende Stellungnahme: "Ich war beim BVT-Ausschuss und beim Ibiza-Ausschuss. Auch wenn ich den von der ÖVP eingesetzten Untersuchungsausschuss für verfassungswidrig halte, werde ich kommen. Ausgehen wird es für meine Gegner wie eine Mischung aus dem Hornberger Schießen und einem Bumerang an den eigenen Kopf."