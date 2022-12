Sobotkas goldener Flügel wurde bereits geliefert

Am 12. Jänner wird erstmals das Klavier im Empfangssalon des Hohen Hauses erklingen – für 36.000 Euro Jahresmiete.

Wer geglaubt hat, es sei ein Witz, dass Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) einen goldenen Bösendorfer-Flügel um 36.000 Euro für das Parlament gemietet hat — nun, der wurde diese Woche eines besseren belehrt.

Das ist der goldene Bösendorfer.

Der Flügel wurde in diesen Tagen tatsächlich geliefert und steht verpackt im Empfangssalon, wie ÖSTERREICH erfuhr. Fotos sind seitens der Parlamentsdirektion vorerst nicht erlaubt - doch am 12. Jänner wird er erstmals gespielt, und zwar am Rande des Festaktes zur Parlamentseröffnung.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.

Die Eröffnung selbst wird im historischen Sitzungssaal stattfinden - der "Ver Sacrum"-Flügel soll erst danach im Rahmen einer Begehung der Säulenhalle und des daneben liegenden Empfangssalon zu genießen sein. Sobotka ist ja wegen des Flügels schwer unter Beschuss geraten, FPÖ-Chef Herbert Kickl hatte sogar von einer "Wahnsinnstat" gesprochen.