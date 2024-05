Peinliche Namens-Panne um Andreas Schieder in der ZIB2

Kennen manche ORF-Mitarbeiter den vollständigen Namen des roten EU-Spitzenkandidaten Andreas Schieder nicht? Das fragten sich am Dienstagabend viele ZIB2-Zuseher.

Andreas Schieder, der SPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahlen, kam am Dienstag in einem längeren ZIB2-Beitrag vor. Dieser lief nicht ganz pannenfrei ab.

Immerhin stimmt der Vorname

Auf der Bauchbinde für Andreas Schieder war immerhin der Vorname korrekt wiedergegeben. Als Nachname wurde aber statt Schieder "Maurer" eingeblendet.

Andreas Schieder erhielt anderen Nachnamen. © orf ×

Was die Panne erklären kann: Kurz vor Schieder hatte der Politikwissenschafter Andreas Maurer gesprochen. Er ist im selben Beitrag zu Wort gekommen.

"Trump-Sager"

Außerdem wurde Schieder gefragt, ob er mit einem von Donald Trump abgekupferten Slogan EU-Wahlkampf betreibe. Denn Schieder sagte "Europe First!"

"Ansage für die Arbeitsplätze der Zukunft"

Für Schieder bedeutet Europe First: "Am Standort und sozialer Gerechtigkeit arbeiten. Europe First statt Made in China. Das klingt nicht nach Trump, sondern ist eine Ansage für die Arbeitsplätze der Zukunft."