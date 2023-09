Sobotka mit richtigem ''Hofstaat'' auf USA-Reise

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka betritt wieder die große Polit-Bühne mit einer 7-köpfigen Delegation bereiste er die USA, mit dabei offenbar auch ein Familienmitglied

In Indien war er schon, in Südkorea sowieso – auch Kanada, Großbritannien, Deutschland und Italien (mehrfach!) hat Wolfgang Sobotka schon bereist. Allein 2022 verreiste er um rund 250.000 Euro. In dieser Woche waren die USA dran.

Sobotka ergatterte einen Termin mit Antonio Guterres in der UNO...

Sobotka traf nicht nur UN-Generalsekretär Antonio Guterres um mit ihm über den Ukraine-Krieg zu parlieren sondern auch New Yorks Bürgermeister Eric Adams sowie Vertreter der jüdischen Community in New York. In Boston, Massachusetts, traf er u. a. Gouverneurin Maura Haley und vereinbarte eine Zusammenarbeit mit dem Edward M. Kennedy Institute.

...und mit Bürgermeister Eric Adams.

Fünf Tage USA also – doch die Reise wird wieder für Wirbel sorgen: Zwar nutzte der ÖVP-Politiker diesmal keinen Privat-Jet, mit seiner Delegation reist Sobotka allerdings auf mindestens so großem Fuß als üblicherweise der Bundespräsident: Sobotkas Sprecher bestätigte 7 (!) MitarbeiterInnen bzw. Referenten als Mitglieder einer „Kerndelegation“, darunter eine Pressesprecherin, Social Media Beauftragte, Referenten für Diplomatie usw. – und einen Fotografen. Was das Parlament allerdings trotz zweimaligen Nachfragens nicht bestätigte: Laut oe24-Infos war Sobotka erneut mit familiärem Anhang unterwegs. Zuletzt hatte der in Südkorea seinen Sohn dabeigehabt, die Kosten laut eigenen Angaben aber selbst getragen.