Spionage-Thriller: So wurden bei uns Putin-Gegner gejagt

Diesen Schluss lassen die Inhalte des Haftbefehls zu, den der "Falter" am Donnerstag veröffentlichte. Die Tätigkeit Otts – für den natürlich die Unschuldsvermutung gilt – dürfte geeignet gewesen sein, Putin-Kritiker ernstlich zu gefährden.

Anbei ein paar Screenshots aus dem Haftbefehl gegen Egisto Ott. Man muss das im O-Ton lesen. Er hat Putin-kritische Journalisten in Wien in Lebensgefahr gebracht und Österreichs Kontakte zu Sicherheitsbehörden in aller Welt gefährdet.https://t.co/ufmivylHcC pic.twitter.com/WhQUGgcQDW