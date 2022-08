U-Ausschuss-Fraktionen tagen über Ladungsdetails

Während das Parlament in den Ferien ist, arbeiten die Fraktionen auf Hochtour.

Wien. In weniger als drei Wochen geht der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss in die nächste Befragungsrunde. Die Ladungsliste - noch vor dem Sommer beschlossen - ist hat es in sich: Unter anderem sollen Ex-Kanzler Sebastian Kurz, „Chat-Man“ Thomas Schmid, sowie Milliardär Rene Benko aussagen.

Termine. Diese Woche geht es nun in die heiße Phase: Die U-Ausschuss-Fraktionen wollen entscheiden, an welchen Terminen welche Ladungen erfolgen sollen.

Verteilung. Zwei Drittel der Befragungen gehen dabei an die Oppositionsparteien - ein Drittel jeweils an die türkise und grüne Fraktion. In nächster Zeit soll dann auch die komplette Liste stehen - der Fahrplan für einen äußerst ereignisreichen Polit-Herbst.