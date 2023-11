× Stocker gegen Petzner: ÖVP-General legt nach

ÖVP-General Christian Stocker kontert auf die Klagsdrohung von Ex-BZÖ-Politiker und Ex-Dancing-Star Stefan Petzner.

Eine Armada an Anwälten werde er gegen den ÖVP-General Christian Stocker in Marsch setzen, schrieb Petzner auf X (Twitter) und nannte Stocker einen "Tocka" (kärntnerisch für Dolm). Der ÖVP-Mann hatte Petzner in Zusammenhang mit dem Lauschangriff auf den inzwischen verstorbenen Sektionschef Christian Pilnacek gebracht.

Nun, Stocker lässt sich nicht beeindrucken und legt gegenüber oe24 jetzt nach: Er sehe der "Klage von Petzner gelassen und Petzners Aussage unter Wahrheitspflicht mit Spannung entgegen", so Stocker. „Steht der Tweet von Stefan Petzner, als er am Tag nach dem Tod von Pilnacek getwittert hat ‚die Nebel werden sich bald Lichten‘? Im Zusammenhang mit seiner Ankündigung, dass Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zurück treten wird müssen? Was ist seine Rolle in diesem Netzwerk? Scheinbar ist Petzner, der gestern gegen mich mit einem Tweet ausgeritten ist, nervös geworden. Diese Attacke hat er dann gleich wieder gelöscht.“

Dann teilt Stocker gegen die FPÖ aus: "Allen voran instrumentalisiert die FPÖ solche Methoden: Zuerst mit ‚Kurz muss weg‘, nun mit ‚Sobotka muss weg‘. Die Kickl-FPÖ plant die Ergreifung der Macht, indem sie aus solchen Methoden politisches Kleingeld wechseln will. Es ist nicht akzeptabel, dass unser Land zu einem Spitzelstaat verkommt“, so Stocker.