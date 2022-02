"Afrika ist ein Land": Neos ätzen über Ministerin

Wirtschaftsministerin Schramböck bezeichnete Afrika als Land und nicht als Kontinent.

Marseille/Wien. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) plant ein Treffen mit Vertretern afrikanischer Staaten in Wien. Eingeladen zu den Gesprächen, die noch vor dem Sommer stattfinden sollen, seien ihre Amtskollegen aus Ruanda, Kenia und Nigeria, sagte Schramböck vor einem informellen Treffen der EU-Handelsminister am Montag im französischen Marseille. Themen sollen Digitalisierung, Handel und neue Technologien sein. In einem ORF-Interview zu dem Thema bezeichnete die Ministerin Afrika als Land und nicht als Kontinent.

"Hier bin ich überzeugt, dass Europa, es Zeit ist aufzuwachen und hier tätig zu werden. Afrika ist nicht nur ein Land aus dem Flüchtlinge kommen. Das ist oft das Bild, das hier in Europa verbreitet wird. Sondern es ist ein Land voller Chancen, voller junger Menschen, die hoch digitalisiert sind", so Schramböck. Kritik an der Aussage kam von den Neos.

Brandstötter: "Afrika ist ein Kontinent"

"'Afrika ist ein Land' Das ist ja peinlich, was Schramböck gleich 2x sagt. Afrika ist ein Kontinent mit 54 anerkannten Staaten, in denen über 1,3 Mrd. Menschen leben. Sie sollte die angekündigte Afrika-Konferenz nicht organisieren. Das endet nur mit diplomatischen Verwicklungen", kritisiert Neos-Abgeordnete Henrike Brandstötter die Ministerin via Twitter.

„Afrika ist ein Land“ Das ist ja peinlich, was Schramböck gleich 2x sagt. Afrika ist ein Kontinent mit 54 anerkannten Staaten, in denen über 1,3 Mrd. Menschen leben. Sie sollte die angekündigte Afrika-Konferenz nicht organisieren. Das endet nur mit diplomatischen Verwicklungen. pic.twitter.com/1Z18XkNnBi — Henrike Brandstötter (@brand_rede) February 14, 2022

Andere Formulierung in Aussendung

In einer Aussendung des Wirtschaftsministeriums heißt es dann richtig: "Afrika ist ein Kontinent mit viel wirtschaftlichem Potential und Möglichkeiten. Eine vertiefte Zusammenarbeit der Europäischen Union und Afrika ist längst überfällig. Der Kontinent bietet großartige Chancen für europäische Unternehmen, vor allem durch seine digitale und junge Bevölkerung", so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. In den vergangenen Jahren habe Europa Afrika als Wirtschaftspartner unterschätzt, während China mit vielen afrikanischen Ländern eine Partnerschaft abgeschlossen hätten.