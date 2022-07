FPÖ-Chef Kickl: ''Hatte Hörsturz''

Der FPÖ-Chef wurde seit mindestens zwei Tagen nicht mehr im Parlament gesehen. Jetzt gab Kickl gesundheitliche Probleme bekannt.

Wien. FPÖ-Chef Herbert Kickl wurde seit mindestens zwei Tagen nicht mehr im Parlament gesehen. Dabei fiel am Donnerstag, die von ihm so extrem leidenschaftlich bekämpfte Impfpflicht. Auch da war er nicht selbst im Plenum. Er sei "entschuldigt", hieß es seitens der offiziellen FPÖ. Jetzt beendete Kickl die Spekulationen, warum er sich die letzten Tage so bedeckt hielt: "Um allen Spekulationen wegen meiner Entschuldigung im Parlament gleich den Boden zu entziehen: Nein, ich habe kein Corona. Allerdings haben sich die vergangenen, durchaus intensiven Wochen gesundheitlich leider unerwartet bemerkbar gemacht. Ich hatte in den letzten Tagen mit einer unangenehmen Hörsturz-Problematik zu kämpfen", erklärte Kickl via Facebook.

Inzwischen sei "die Sache im Griff und bald überwunden", beruhigt der FPÖ-Chef. "Meine Kollegen haben mich ganz ausgezeichnet vertreten", sagt Kickl. Kommende Woche sei er wieder im Einsatz. "Und dann geht es weiter – mit voller Kraft gemeinsam für unser Österreich", so Kickl.

Talks um FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidaten

In den vergangenen Tagen hatte Kickl noch Talks über einen möglichen FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidaten geführt. Allerdings war das ebenfalls Anfang der Woche. Am Donnerstag telefonierte sein FPÖ-General Michael Schnedlitz die FPÖ-Präsidiumsmitglieder durch. Vergangenen Samstag hatte Kickl angekündigt "um den 9. Juli" den Präsidentschaftskandidaten zu präsentieren. Schnedlitz visierte gestern offenbar eine Videokonferenz entweder am Samstag oder doch erst Montag oder Dienstag – jedenfalls aber innerhalb von sieben Tagen – an. Kickl-Getreue versuchen seine Taktiererei nach wie vor "als geniale Strategie" zu vermarkten. Einige Präsidiumsmitglieder reagieren hingegen verschnupft. "Weder wissen wir, wo er ist, noch wen er denn jetzt als Kandidaten präsentiert".