AK-Wahl: Wirbel um Kuvert-Kleber in Kärnten

ÖAAB sieht teilweise Defekt - Wahlleiter weist Problem zurück

Politischen Wirbel hat es am Donnerstag um den Kleber der Kuverts für die AK-Wahl in Kärnten gegeben. Via "Kleine Zeitung" machte der ÖAAB darauf aufmerksam, dass manche Kuverts für die Briefwahl nicht ordentlich kleben, sie scheinen defekt zu sein. AK-Wahlleiter Maximilian Turrini wies dies zurück. Es handle sich um hochwertige Hochglanz-Kuverts, die man eben ordentlich befeuchten und fest zudrücken müsse, sagte er vor Journalisten. "Es gab Anfragen deshalb", gestand er zu.

Bisherige Rücklauf unauffällig

Die AK habe dann entsprechend beraten. Bisher seien 7.000 von 50.000 verschickten Kuverts zurückgekommen, alle fest verklebt, wenn auch teilweise mit Klebeband verstärkt. Der bisherige Rücklauf entspreche der vorangegangenen AK-Wahl in Kärnten. Die Wahl in Kärnten läuft von 4. bis 13. März, Briefwahlstimmen können jetzt schon abgegeben werden.

Die Kuverts werden von den Landes-AKs dezentral geordert. Nur Oberösterreich verwende die gleichen Kuverts wie die Kärntner AK.