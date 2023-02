1.700 Euro mehr: Bayern wirbt unsere Junglehrer ab

Lehrer-Flucht nach Bayern: Für gewisse Regionen gibt’s 3.000 Euro Prämie.

Wien. Mit Bayern verbindet man Bier, Weißwürste und gute Nachbarschaft – Letzteres hat sich für Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) jetzt erledigt.

1.700 Euro brutto mehr, „Busch-Prämie“. Denn Bayern wirbt offensiv um Österreichs Lehrer – das Einstiegsgehalt für Junglehrer ist dort pro Monat um 1.700 Euro höher. In Österreich liegt das Einstiegsgehalt bei 3.116 Euro, in Bayern bei 4.774 Euro. Wer dort dann noch in einer wenig attraktiven Region arbeitet, erhält dazu noch 3.000 Euro als Prämie. Außerdem würden Lehrer gleich pragmatisiert.

Lehrer wollen Lohnplus, bekommen Sekretäre

Konter. Die Lehrergewerkschaft verlangt als Antwort auf den Bayern-Hammer höhere Löhne.

ÖSTERREICH fragte beim Bildungsministerium nach: „Wir wollen mehr Lehrer gewinnen, aber nicht durch mehr Gehalt, sondern durch eine kürzere Ausbildung, Quereinsteiger und mehr Lehramtsstudenten“, erteilt man der Forderung eine Absage. Assistenz-Kräfte sollen den Lehrern bürokratische Arbeiten abnehmen.