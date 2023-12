51 Prozent sind mit der Arbeit von Schwarz-Grün unzufrieden

Mehrheit gegen Regierung ++ Nur jeder 5. zeigt sich zufrieden

Die Zahlen der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage sprechen eine klare Sprache. Sage und schreibe nur noch 5 Prozent sehen die Zusammenarbeit in der österreichischen Bundesregierung noch als stabil und gut an. Weitere 15 Prozent stimmen dieser Aussage "mehr oder weniger" zu. Somit sind nur 20 Prozent, oder eben jeder fünfte Wähler in Österreich, mit der Regierungsarbeit zufrieden.

Jeder Dritte total über Regierung verärgert

Negativ-Rekord. Die Zusammenarbeit der Bundesregierung wird aktuell insgesamt negativ bewertet. 19 Prozent geben an, dass die Zusammenarbeit schlecht sei. 32 Prozent befinden gar, dass die Regierungsarbeit sehr schlecht sei.

Ein Drittel der Wähler stellt Türkis-Grün folglich ein desaströsen Zeugnis zum Jahresende aus.

Zusammen mit den 19 Prozent, die die Regierungsarbeit schlecht finden, sehen also alarmierende 51 Prozent die Zusammenarbeit in der österreichischen Bundesregierung als instabil und schlecht an.

Zuletzt waren zahlreiche Angriffe der Minister aufeinander zu beobachten. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist etwa mit ihrem Klimaplan für Brüssel zuletzt gescheitert. Ihr Entwurf für einen Nationalen Energieund Klimaplan (NEKP) war von Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zurückgezogen worden, weil "nicht alle Ressorts" einbezogen worden seien. Die Bewertung der Koalitionsumfrage zeigt sich freilich auch in der Sonntagsfrage. VP und Grün kämen zusammen nur noch auf 30 Prozent.