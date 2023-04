Edtstadler-Trennung: Das steckt dahinter

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler ist wieder zu haben.

Single. Seit der Ballsaison, bei der Verfassungsministerin Karoline Edstadler (42) mehrmals ohne ihren Freund Marton Matura (40) antanzte, rumorte es schon in Politik-Kreisen. Am Osterwochenende wurde jetzt die Trennung nach nur knapp 10 Monaten Beziehung bekannt: Wie die ÖVP-Ministerin gegenüber ÖSTERREICH bestätigt, ist sie wieder solo. Einen neuen Partner, so ihre Sprecherin, soll es aber keinen geben.

Trennung rund um den Wiener Opernball

Gründe. Die Trennung soll rund um den Wiener Opernball stattgefunden haben. Da strahlte Karoline Edtstadler bereits ohne ihren Freund am Red Carpet. Matura soll vor einigen Wochen auch mit einem Freund auf Urlaub gewesen sein.

Warum die Liebe zerbrach? Wohl an dem großen Arbeitspensum. das die Politikerin absolviert – dazu gilt sie als unternehmungslustig, er konnte bei ihrem Tempo offenbar nicht Schritt halten.

Ihren ersten Auftritt absolvierte das Glamour-Paar im Juni vor einem Jahr beim Sommernachtskonzert vor Schloss Schönbrunn – da wurde noch über eine Beziehung spekuliert.Wenig später zeigten sich beide Arm in Arm beim Raiffeisen Landesbank OÖ Sommerfest in der Wiener Albertina .

Ganz allein muss Edtstadler aber auch jetzt nicht durchs Leben gehen: Ihr Sohn Leonhard und ihr Hund Struppi halten sie sicher auf Trapp.