Ex-Kanzler Kurz hält Neujahrsansprache

''2022 war ein sehr bewegtes Jahr und global gesehen definitiv nicht einfaches Jahr. Für mich persönlich war es vor allem ein extrem ereignisreiches Jahr'', beginnt Sebastian Kurz seine überraschende Neujahrsansprache.

Wien. Am Samstag veröffentlichte Ex-Kanzler Kurz auf seinem Instagram- und seinem Facebook-Account eine Neujahrsansprache. In einer kurzen Rede wendet er sich an seine Social-Media-Fans und spricht über ein für ihn persönlich "extrem ereignisreiches Jahr".

Die ganze Ansprache im Wortlaut: "2022 war ein sehr bewegtes Jahr und global gesehen definitiv nicht einfaches Jahr. Für mich persönlich war es vor allem ein extrem ereignisreiches Jahr. Es war mein erstes Jahr als Vater von unserem kleinen Konstantin. Es war nach zehn Jahren Bundesregierung mein erstes Jahr ohne politische Funktion. Es war mein erstes Jahr als Unternehmer und es war in meinem Leben bisher das erste Jahr in dem ich die Masse meiner Zeit nicht in Österreich, sondern in anderen Teilen der Welt verbracht habe. Und im Rückblick bin ich für all die Erlebnisse, Begegnungen und vor allem Erfahrungen in diesem Jahr extrem dankbar. Muss aber auch dazu sagen: Gerade nach einem intensiven Jahr, in dem ich immer viel unterwegs war, ist es umso schöner die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel dann daheim in Österreich verbringen zu dürfen. Ich hoffe sehr, auch ihr habt eine schöne Weihnachtszeit im Kreise eurer lieben Genossen und jetzt wünsche ich euch vor allem einen guten Start ins neue Jahr. Möge das Jahr 2023 ein gutes werden!", so Kurz.

"Bessere Ansprache als die von Olaf Scholz"

Seinen Facebook- und Instagram-Followern gefällts: Für seine überraschende Neujahrsansprache bekommt Kurz zahlreiche positive Kommentare. "Auch Ihnen einen guten Rutsch und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2023", wünscht ihm ein User. "Dankeschön lieber Sebastian !!!! Dir und deiner Familie auch die besten Wünsche, das ihr gut durch das kommende Jahr kommt!", schreibt ein anderer. Ein Weiterer User lobt die Rede: "Bessere Ansprache als die von Olaf Scholz".