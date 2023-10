Ex-Ministerin regt sich über faule Österreicher auf

Aufregung um die Ex-Ministerin Andrea Kdolsky. Sie beschwert sich auf Facebook über die Österreicher, die auf Urlaub fahren.

Ein Posting mit Folgen: Am gestrigen Sonntag stellte die Ex-ÖVP-Ministerin Andrea Kdolsky ein Posting auf Facebook, in dem sie sich über die Österreicher echauffierte, die in den Herbstferien auf Urlaub fahren. Sie stellt sich auch die Frage, wie sich die Leute in Zeiten von multiplen Krisen leisten können.

"Wenn ich so in FB herumscrolle, stelle ich fest, dass die Herbstferien offenbar die neue Hauptsaison darstellen. Alle sind weg. Woher nehmt ihr alle die Zeit und den Mut in geopolitischen bewegten Zeiten und das Geld, obwohl alle jammern, dass sie sich nichts mehr leisten können. Naja, ich arbeite und fülle das Steuersäckel und wünsche euch schöne Zeiten und sichere Heimkehr," so die Politikerin auf Facebook.

© AndreaKdolsky/Facebook ×

Andrea Kdolsky war vom 11. Jänner 2007 bis 2. Dezember 2008 Gesundheits- und Familienministerin.