Ex-SPÖ-Chefin Rendi-Wagner bewirbt sich für EU-Spitzenjob

Die ehemalige SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner soll sich für den Chefposten des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) beworben haben.

Hat die Ex-SPÖ-Chefin bald einen neuen Job? Rendi-Wagner soll laut Medienberichten in der engeren Auswahl auf die Direktion der wichtigen EU-Gesundheitsbehörde ECDC haben. Noch im ersten Quartal dieses Jahres soll die Entscheidung fallen.

Für den EU-Topjob in der europäischen Gesundheitsbehörde in Stockholm wird Rendi-Wagner demnach offenbar von der Bundesregierung unterstützt, vor allem von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne).

Rendi wäre weit weg von daheim

Die EU-Behörde ECDC ist das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Die Behörde mit rund 290 Mitarbeitern steht in der Nähe von Stockholm in Schweden, in dem 85.000 Einwohner-Städtchen Solna.