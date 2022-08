Gewessler droht heute Bauchfleck bei Gasplan

Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigt Energiespar-Kampagne an.

Wien. Beim Gas jagt ein Preisschock den nächsten. Am Montag stieg der Großhandelspreis um weitere 13 % auf fast 276 Euro je Megawattstunde. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von fast 1.000 %!

Österreichs Speicher sind aktuell mit 60 Terawattstunden (TWh) Gas befüllt (zu 62 % voll). Gewessler ist „zuversichtlich“, bis 1. November 80 % Füllstand zu haben. Österreich gehören 20 TWh „strategische Reserve“. Weitere 40 TWh bezieht die OMV aus anderen Quellen. 10 TWh werden in Österreich erzeugt. Ab September setzt Gewessler auf eine Infokampagne mit Spartipps. In Büros der ­Verwaltung soll weniger geheizt werden. Fernwärme soll bald aus Öl gewonnen werden. Im Notfall drosselt Gewessler die Industrie.