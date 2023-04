Hitler Geburtstag: Dieser Wirt serviert heute dennoch Eiernockerl

Am heutigen Tage wird eigentlich in allen Lokalen die Eiernockerl von der Speisekarte genommen. Der Grund: Der Geburtstag von Adolf Hitler. Ein Wirt geht aber den entgegengesetzten Weg und nimmt das Gericht heute extra ins Programm.

Heute vor 134 Jahren kam Adolf Hitler in Braunau zur Welt. Bis heute feiern Neonazis am 20. April „Führers Geburtstag“ und bestellen deshalb Eiernockerl mit Salat – die Lieblingsspeise von Adolf Hitler.

Immer wieder bieten Restaurants ausgerechnet am 20. April Eiernockerl als Tagesmenü an. Dagegen wehrt sich nun die Gruppe „Menüpläne, Tageskarten und Angebote für Sankt Pölten & Umgebung“. Wer heute Hitlers Lieblingsessen auf das Menü setzt, fliegt aus der Gruppe.

Wirt bietet dennoch Eiernockerl an

Ein Wirt in Niederösterreich bietet am heutigen 20. April dennoch die Lieblingsspeise von Adolf Hitler an. Der Menüplan des Wirtes zeigt ein Menü, nämlich jenes mit Eiernockerl und einem grünen Salat. Zudem wird noch eine Tagessuppe angeboten.

Kurios: Beim Durchforsten der regulären Speisekarte finden sich gar keine Nockerlgerichte wieder. Das letzte mal waren die Eiernockerl am 3.1.2023 am Menüplan zu finden. Zufall? Auch am 20.April des Vorjahres bot der Wirt Eiernockerl an. Der Wirt war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.