''Kickl wie Hitler'': So erklärt Brandstätter seinen Skandal-Ruf

Laut Umfrage: Österreicher blicken düster in die Zukunft Nur 26 Prozent der österreichischen Bevölkerung ab 16 Jahren sind laut am Mittwoch veröffentlichten Umfrageergebnissen der Paul Lazarsfeld-Gesellschaft (PLG) beim Gedanken an die nächsten zwölf Monate optimistisch gestimmt.