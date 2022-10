× Kurz redet wieder über (seine) Politik

Am Samstag erscheint das von ÖSTERREICH angekündigte Buch des Ex-VP-Chefs.

Wien. „Genau fünf Jahre nachdem die Volkspartei bei der Nationalratswahl 2017 stimmenstärkste Partei wurde, spricht ihr damaliger Spitzenkandidat und ehemalig jüngster Regierungschef der Welt, Sebastian Kurz, in einem neuen Buch zum ersten Mal über die hellen und dunklen Seiten der Spitzenpolitik“ – so kündigt der Verlag edition a das Buch von Sebastian Kurz über Sebastian Kurz an.

Am Samstag erscheint die politische Biografie mit dem Titel „Reden wir über Politik“ jedenfalls.

ÖSTERREICH hatte als erstes Medium bereits im Mai über das Buchprojekt des Ex-VP-Chefs berichtet.

Wer aber allzu private Einblicke in die Welt von Sebastian Kurz erwartet, dürfte eher enttäuscht werden. Der einstige Ober-Türkise wird über seine zehn Jahre in der Spitzenpolitik – aus seiner Sicht – berichten. Und, er schildert in dem Buch, das nur zehn Monate nach seinem Rücktritt aus der Politik erscheint – seine Begegnungen mit Wladimir Putin, Donald Trump oder Chinas Xi.

Geschrieben hat der 36-Jährige das Buch mit der Journalistin Conny Bischofberger.

Buch heizt wieder Comeback-Gerücht an

Neues Leben. Die Medienmaschinerie rund um das Werk heizt nun freilich wieder Comeback-Gerüchte um den einstigen VP-­Politiker an, der letztlich wegen Ermittlungsverfahren gegen ihn zurücktreten musste.

Rückkehr-Gelüste, die er stets dementieren lässt.

Der gebürtige Meidlinger ist bekanntlich in die Welt der Wirtschaft – als Investor und Berater – gewechselt.

Einblicke. Dafür wird er Einblicke in die türkis-blaue und türkis-grüne Regierung – er hatte beide geschmiedet – geben. Und natürlich ausführlich über „Willkommenspolitik“ und seine Zuwanderungspolitik reden.

Aber, Kurz wird auch beleuchten, wie ihm der Aufstieg gelungen ist, wie er und sein Team gearbeitet haben und was es mit der berühmt-berüchtigten „Message Control“ auf sich hat. Es sei „ein positiver Blick zurück“, berichten Vertraute über seine Schilderungen über seine Polit-Vergangenheit.