Nehammer: Was passiert am 26. September?

Kanzler Karl Nehammer gibt seinen Followern Rätsel auf. Oder hat sein Team den 26. September gar mit dem Nationalfeiertag am 26. Oktober verwechselt? Hier die Auflösung.

Leopold Figl – Nehammer hat sich im ORF-Sommergespräch vor drei Wochen niemand geringeren als den legendären Staatsvertrags-Außenminister (und vormaligen Bundeskanzler) zum Vorbild genommen. Auf Nehammers Twitter Account wird die Passage nochmals gebracht, dazu zitiert der Kanzler aus Figls 1945er Weihnachtsrede „Glaubt an dieses Österreich“.

Auf Twitter wird jetzt nicht nur diskutiert, ob diese Rede am Ende des Weltkrieges ein passendes Vorbild für 2023 ist – für Rätsel sorgt vielmehr, dass am Ende des Videos das Datum 26. SEPTEMBER 2023 eingeblendet ist.

Es ist keine Verwechslung

Da der Nationalfeiertag am 26. OKTOBER ist, liegt die Vermutung auf der Hand, Nehammers Mitarbeiter hätte da etwas verwechselt. Das ist aber nach oe24-Recherchen nicht der Fall: Es ist ein Marketinggag. Am 26. September soll eine Initiative des Bundeskanzlers veröffentlicht werden. Welche, darüber hüllt man sich in der ÖVP in hartnäckiges Schweigen…