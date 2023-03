ORF-Steuer ist teuerste TV-Gebühr in ganzer EU

Im Internationalen Vergleich ist Österreich mit 245€ ORF-Steuer Spitzenreiter bei den Öffentlich-Rechtlichen.

Ab 2024 müssen in Österreich alle Haushalte eine verpflichtende Abgabe für den ORF zahlen – und zwar monatlich 15,20 Euro plus die jeweilige Länderabgabe (bis zu 6,2 Euro). Je nach Bundesland sind dann bis zu 245 Euro jährlich fällig.

Österreich Spitzenreiter

Im EU-weiten Vergleich ist Österreich damit Spitzenreiter. Nur in der Schweiz (die nicht in der EU ist), ist die Abgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit rund 336 Euro noch höher – was jedoch damit gerechtfertigt wird, dass viele Sprachen abgedeckt werden müssen.