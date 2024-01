× Party-Queen Tanner zeigt ihre Tanz-Moves am Ball der Offiziere

Am Freitag eröffnete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den 75. Ball der Offiziere. Dabei schwang die ÖVP-Politikerin auch ordentlich das Tanzbein.

Unter dem Motto "SoundS of Music" luden die Offiziere des österreichischen Heeres zum Festakt in der Wiener Hofburg. Neben zahlreichen namhaften Gästen aus dem In- und Ausland fand sich auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) unter den rund 3.400 Gästen.

„Der Ball der Offiziere war für mich, wie jedes Jahr, ein eindrucksvolles Erlebnis und gehört zur Tradition des Bundesheeres dazu", so Tanner. "Ich bedanke mich bei allen die in der Organisation mitgewirkt haben und vor allem auch den musikalischen Darbietungen, Tänzen und Showeinlagen, die einfach unvergesslich waren.“

Unvergesslich war wohl auch eine kleine Tanzeinlage der Verteidigungsministerin höchstpersönlich. Via Instagram teilte sie einen Ausschnitt, der sie zunächst beim ruhigen Walzer und wenig später beim ausgiebigen Feiern im Disco-Bereich des Balls zeigt. Die Ministerin zeigte ihr tänzerisches Können zum Kult-Hit "Sweet Caroline". "Getanzt wird viel am Ball, ob Walzer oder Disco", kommentierte Tanner ihren Post.

Auf X (vormals Twitter), wo der kurze Clip unter anderem häufig geteilt wurde, stößt die Tanzeinlage der Ministerin auf großen Zuspruch. "Da wird sie mir fast sympathisch, so gelöst und freundlich hab ich sie vorher noch nie wahr genommen", "Sie hat die Moves" oder "I like" ist dort etwa zu lesen. Eine Userin hält fest, auch Politiker sollen Spaß haben, während ein anderer scherzt, "Dancing Stars" solle Tanner rasch für eine Teilnahme anfragen.