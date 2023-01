Plakolm: ''Diese Klebe-Aktionen sind respektlos''

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (28) teilt gegen Klima-Kleber aus.

ÖSTERREICH: Was stört Sie an den Klima-Klebern?



Claudia Plakolm: Ich finde diese Klebe-Aktionen respektlos. Respektlos gegenüber den Menschen, die täglich in die Arbeit pendeln müssen. Respektlos den PolizistInnen gegenüber, weil sie schon genug zu tun haben. Und es ist respektlos den Steuerzahlern gegenüber, weil die für diese Einsätze auch noch aufkommen müssen.

ÖSTERREICH: Die Landeschefs von Tirol und NÖ wollen ein Gesetz, um die Klimakleber vor Gericht zu stellen. Sie auch?



Plakolm: Derzeit kann man dem ja nur mit Verwaltungsstrafen begegnen und da reden wir von Strafen von ein paar Euro und das finde ich viel zu wenig. Wenn wir so weit sind, dass wir diese Blockaden einfach hinnehmen, dann sind wir bei der Selbstjustiz: Darum sag ich auch immer, diese Klimakleberei halte ich für eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit.

ÖSTERREICH: Also Strafrecht bis zur Haftstrafe?



Plakolm: Verwaltungsstrafen stehen jedenfalls in keiner Relation zu dem, was der Steuerzahler an Kosten trägt. Gut, dass der Innenminister alle Varianten prüft.

