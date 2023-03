Rauch-Verbot: Regierung will nachschärfen

Gesundheitsminister Johannes Rauch arbeitet Gesetzesnovelle aus.

Wien. Im Nachbarland Italien soll nun das Rauchen sogar im Freien verboten werden, ÖSTERREICH berichtete. Auch heimische Raucher müssen sich wohl auf Verschärfungen in Österreich gefasst machen: Nach dem Verbot in der Gastronomie 2019 ist nun eine weitere Verschärfung in Arbeit.

Pläne. So streng wie in Italien – dort soll die Zigarette auch in Schanigärten verboten werden – will man aber nicht werden: „Schanigärten und halb öffentliche Bereiche spielen dabei keine Rolle“, heißt es aus dem Gesundheitsministerium gegenüber ÖSTERREICH. Im Fokus steht der Schutz von Kindern und Jugendlichen, beispielsweise in Parks. Auch ein Rauch-Verbot bei öffentlichen Einrichtungen wird dabei angedacht. Konkrete Details seien aber noch weiter in Ausarbeitung.