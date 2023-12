So macht sich Gudenus über Ehe-Streit lustig

Nach einem öffentlichen Seitenhieb seiner Frau, konterte nun Johann Gudenus - zumindest für einen kurzen Moment.

"Nur eines von 103 Kindern spricht zu Hause deutsch", lautete die Schlagzeile einer deutschen Zeitung, die Johann Gudenus auf die Palme brachte. Via Instagram echauffierte sich der Ex-FPÖ-Politiker darüber - und erntete scharfe Kritik von seiner eigenen Frau Tajana. "Deine Kinder sprechen Zuhause manchmal auch kein Deutsch, da eine andere “Mutter”-Sprache. Was machen wir jetzt? ???? Andere Sprachen sind eine Bereicherung und kein Problem. Vor allem bringt die Hetze in dem und in allen anderen Fällen ganz und gar nichts, so relax you all", kommentierte sie den Post ihres Mannes.

Tajana Gudenus ätzt gegen Ehemann Johann © Instagram ×

Gudenus macht sich über Ehe-Streit lustig

Gudenus ließ dies nicht unkommentiert auf sich sitzen und konterte mit einem "lustigen" Spruch in seiner Instagram-Story: Regel Nummer 1: die Frau hat immer Recht. Regel Nummer 2: hat sie mal unrecht tritt Regel Nr. 1 in Kraft. Das genannte "Regelwerk" dürfte allerdings wohl nicht den gewünschten Effekt gebracht haben, denn wenig später, war es bereits wieder gelöscht.

Tajana Gudenus stammt ursprünglich aus Serbien und kam 2007 nach Wien. Daheim spricht sie mit ihren Kindern Bosnisch, Kroatisch und Serbisch.