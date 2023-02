Teuerungen: Minister casht 105 Milliarden

Im vergangenen Jahr wurden erstmals über 100 Milliarden Steuern bezahlt.

Wien. Während die Bevölkerung über hohe Preise stöhnt, sprudeln die Steuer-Einnahmen für die Finanz: Laut Berechnungen des Thinktanks Agenda Austria erreichten sie im Vorjahr ein neues Rekordhoch.

Gesprengt. Erstmals wurde die 100-Milliarden-Euro Grenze überschritten, und das deutlich: 105,2 Milliarden Euro an Steuergeld wurde an den Staat gezahlt. Das ist ein Plus von satten 9,5 Milliarden im Vergleich zu 2021.

Inflation lässt die Staatskasse sprudeln

Ursachen. Die Wirtschaftsexperten führen das vor allem auf den Wirtschaftsaufschwung und die anhaltend hohe Inflation zurück.

Einnahmen. Alle großen Steuereinnahmen legten 2022 im zweistelligen Bereich zu: Um fast 18 % stiegen die Umsatzsteuer-Gelder, sie machen 2022 mit 35,4 Milliarden den größten Teil aus. Größte Zuwächse gab es bei Körperschafts- und Kapitalertragssteuer (+45 %).

Heute wird Finanz­minister Magnus Brunner offiziell den Budgetvollzug für das vergangene Jahr präsentieren.