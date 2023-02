VdB zu Erdbebenhilfe: ''Solidarität zu zeigen bedeutet Stärke''

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat heute mit Soldaten der Katastrophenhilfseinheit (AFDRU) telefoniert, um sich über die Lage beim Erdbeben-Einsatz in der Türkei zu informieren.

Wien. Seit Dienstag sind 81 Soldaten und vier Soldatinnen der Katastrophenhilfseinheit Austrian Forces Disaster Relief Unit (AFDRU) im Einsatz in der türkischen Provinz Hatay. Die dicht besiedelte Region ist eines der am stärksten betroffenen Gebiete nach dem verheerenden Erdbeben. Heute Abend ließ sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen von den Soldatinnen und Soldaten vor Ort einen direkten Bericht über die Lage in den Katastrophengebieten in der Türkei und Syrien geben.

"Die Lage ist sehr ernst. Oberstleutnant Pierre Kugelweis aus der Katastrophenhilfseinheit AFDRU des Bundesheeres und Mitglieder seines Teams haben mir die Situation vor Ort sehr eindringlich geschildert. Die Soldatinnen und Soldaten leisten Beeindruckendes. Neben den laufenden Bergungsaktionen geht es darum, hunderttausende Menschen ohne Obdach mit Zelten, Decken, Lebensmitteln rasch zu versorgen. Die Menschen in der Türkei und Syrien brauchen internationale Hilfe, es geht buchstäblich um jede Minute", berichtet Van der Bellen vom Gespräch mit den AFDRU -Soldaten.

Die Einsatzkräfte, die für das österreichische #Bundesheer in der Türkei vor Ort sind, haben mir soeben einen direkten Bericht über die Situation in den Katastrophengebieten gegeben. Die Lage ist sehr ernst, die Soldatinnen und Soldaten leisten Beeindruckendes. (1/3) pic.twitter.com/t8aM81GjzS — A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 8, 2023

(3/3) Die Spendenbereitschaft und das Mitgefühl ist riesengroß. Die Österreicherinnen und Österreicher kümmern sich - auch um ihre weiteren Nachbarn. Ich erinnere daran: Solidarität zu zeigen bedeutet Stärke. Hilfe wird auch weiter wichtig sein. (vdb) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 8, 2023

VdB: ''Solidarität zu zeigen bedeutet Stärke''

Die Spendenbereitschaft, das Mitgefühl und die Solidarität der Menschen in Österreich ist riesengroß, sagt Van der Bellen in einer Aussendung. "Die Österreicherinnen und Österreicher kümmern sich - auch um ihre weiteren Nachbarn. Das stimmt mich zuversichtlich. Ich erinnere daran: Solidarität zu zeigen bedeutet Stärke. Angesichts der immensen Zerstörungen wird auch in den nächsten Wochen sehr viel Hilfe nötig sein."

Besonders hervorheben möchte der Bundespräsident das Engagement der Milizsoldatinnen und -soldaten, die sich im 82-köpfigen Kommando unter Leitung von Major Bernhard Lindenberg freiwillig engagieren.

Die Türkei hat die Emergency Response and Coordination Cell der EU-Kommission um Aktivierung des EU Civil Protection Mechanism ersucht. Die bereitgestellten Urban Search and Rescue Kapazitäten Österreichs wurden abgerufen. Seit gestern befinden sich das Österreichische Kontingent im Einsatz.

Bundesheer rettet einen Mann aus den Trümmern

Gaziantep/Idlib. Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien hat das Bundesheer bereits eine verletzte Person aus den Trümmern gerettet. Dabei handelt es sich um einen Mann, sagte Oberstleutnant Pierre Kugelweis gegenüber oe24.TV.

Das Bundesheer hoffte im Laufe des Tages noch drei weitere Personen aus den Trümmern zu bergen. Aufgrund des Zustandes vieler Gebäude, gestalteten sich die Bergungen jedoch äußerst langwierig.