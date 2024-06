Alko-Fahrt: FPÖ-Politiker ist Führerschein los

Mit zwei Promille Alkohol im Blut verursachte ein niederösterreichischer Landtagsabgeordneter der Freiheitlichen Partei einen Verkehrsunfall mit Sachschaden in Wien.

Ein niederösterreichischer FPÖ-Landtagsabgeordneter ist seinen Führerschein los. Der Mandatar soll in der Nacht auf Samstag in Wien im alkoholisierten Zustand (2 Promille) einen Crash mit Sachschaden verursacht haben. Die Landespolizeidirektion Wien nannte auf APA-Anfrage keine Details, bestätigte jedoch, dass es "zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort einen Verkehrsunfall gegeben hat".

Ereignet habe sich der Vorfall am Freitag gegen 23.30 Uhr auf der Wiener Nordbrücke. Dabei soll der betrunkene Weinviertler FPÖ-Politiker bei einem Manöver einen Fahrreifen seines Teslas verloren haben und daraufhin in ein vor ihm fahrendes Auto gekracht sein. Welche Konsequenzen der Vorfall für ihn noch haben wird, ist derzeit nicht bekannt.