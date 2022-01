Alle Fakten zur Impfpflicht

Regierung präsentierte gestern das neue Impfpflichtgesetz. SPÖ dürfte zustimmen.

Zum ersten Mal seit der Pocken-Impfpflicht, die ab 1948 galt, wird die allgemeine Impfpflicht in Österreich in der Zweiten Republik ab Februar wieder eingeführt. Nach wochenlangem Ringen ist das nun fix. Österreich ist damit auch der erste EU-Staat, der die allgemeine Impfpflicht einführt. In Italien gilt die Corona-Schutzimpfung für alle über 50 Jahren als verpflichtend, in Griechenland für alle über 60 Jahren.



In Österreich wird sie ab Anfang Februar für alle mit Wohnsitz in Österreich über 18 Jahren gelten.



