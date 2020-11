Anschober nennt Lockdown-Ziel: Auf DIESE Zahl kommt es an

Bei "Fellner! LIVE" erklärte der Gesundheitsminister das klare Ziel für das Ende dieses Lockdowns. Worauf es jetzt ankommt.

Zwar stabilisiert sich die Zahl der Neuinfektionen in Österreich langsam, allerdings kann sich Gesundheitsminister Rudi Anschober darüber nur bedingt freuen. Denn die Anzahl an Intensivpatienten nimmt weiterhin zu. "Ich konzentriere mich darauf, wie wir es schaffen ohne Kapazitätsüberlastung in den Spitälern durchzukommen", erklärt Anschober im Interview bei "Fellner! LIVE"."Es muss jetzt im Bewusstsein aller sein", dass man die Bewegung jedes einzelnen reduzieren müsse. Wir müssten jetzt alle zusammenhalten, damit wir unser Ziel erreichen, so der Minister.