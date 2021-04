Anschober weiter krank: Wann er wieder zurückkehren soll

Am Montag ließ sich der Gesundheitsminister noch einmal im Parlament entschuldigen.

Weiter Rätselraten um Gesundheitsminister Rudi Anschober. Seit über einer Woche ist der Minister wegen Krankheit entschuldigt. Offizielles Statement zu seinem Gesundheitszustand gibt es weiterhin keines. Einzig Vizekanzler Werner Kogler erklärte auf oe24.TV, dass Anschober „Kreislauf-Probleme“ habe und sich im Spital untersuchen ließ.



Am Montag ließ sich der Gesundheitsminister jedenfalls noch einmal im Parlament entschuldigen. Da hätte er eigentlich vor dem kleinen Untersuchungs-Ausschuss zu den Beschaffungsprozessen rund um Corona aussagen sollen.



