Anschober will Bundespräsident werden: Wenn in "Österreich der Faschismus droht"

Der grüne Ex-Gesundheitsminister macht eine überraschenden Ansage.

Das wäre eine echte Polit-Bombe!

Polit-Comeback?

Der grüne Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober liebäugelt mit einem Comeback in der Politik. Und nicht nur mit irgendeinem Comeback, sondern Anschober will Bundespräsident werden. Eigentlich hat er der Parteipolitik den Rücken gekehrt. Für immer muss das aber nicht sein. Anschober lässt jetzt mit einer Hammer-Ansage aufhorchen. Im Podcast bei Orange 94.0 sagt Anschober, wann er in die Politik zurückkehren will.

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Wollen sie Bundespräsident werden?

Im Podcast wird Anschober gefragt: "Wären Sie offen, in die Politik zurückzukehren und wenn der Posten des Bundespräsidenten frei wird, könnten Sie sich das vorstellen? Anschobers Antwort: "Ich finde, wir haben den besten Bundespräsidenten der Welt. Er macht das großartig. Ich hab mich entschieden, dass ich aus der Parteipolitik rausgehe und bin rechts sehr zufrieden im Leben und dabei möchte ich auch bleiben."

"Wenn der Faschismus droht"

Auf Nachfrage lässt sich der Grüne eine Hintertür offen: "Das heißt, wenn Sie jemand fragt, wollen Sie uns nicht den Bundespräsidenten machen, was sagen Sie denen dann?" Dann will Anschober scheinbar: "Dass ich mein jetziges Leben fortsetzen möchte. Außer: Würde es in Österreich so sein, dass wieder mal der Faschismus droht, dann muss jeder seine Pläne wegschieben und auf eine andere Art und Weise bereit sein, aktiv zu werden." Anschober will dann alle seine Pläne beiseite schieben und kann sich wohl auch vorstellen, Bundespräsident zu werden.