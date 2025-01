Anti-Kickl-Demo vor der Hofburg läuft

Gegen Kickl als Kanzler formiert sich schon erster Protest. Am Ballhausplatz läuft eine Demo gegen einen möglichen FPÖ-Kanzler.

Unter dem Titel "Herbert Kickl als Bundeskanzler verhindern" rufen die Jüdischen österreichischen Hochschüler zu einer Anti-FPÖ-Demo auf.

"Wir rufen alle demokratischen Kräfte dazu auf, ein starkes Zeichen gegen die geplante Rechtsaußenregierung zu setzen und sich unserem spontanen Protest anzuschließen", so die Jüdischen österreichischen Hochschüler in ihrer Demo-Ankündigung.

Weitere Proteste

Auch die Volkshilfe, Greenpeace und SOS Mitmensch rufen "zu einem lautstarken Protest vor dem Bundeskanzleramt auf". Stattfinden soll diese Kundgebung am 9. Jänner um 18 Uhr am Ballhausplatz. Diese Demo steht unter dem Titel "Kundgebung gegen rechtsextremen Bundeskanzler".

Sehen das Land in Gefahr

"Unsere Republik steht am Scheideweg. Es droht ein rechtsextremer Bundeskanzler und mit ihm ein Angriff auf Demokratie, Menschenrechte, Justiz, unabhängige Medien und den sozialen Zusammenhalt in unserem Land", schreibt Demo-Veranstalter Volkshilfe in einer Aussendung.